Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может это к лучшему
Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали и отправил вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что "страна уважает его решение", передает Detikbali.
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По его словам, Путин не приедет, потому что будет "занят дома", а поэтому следует "уважать это решение".
Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо "хочет разместить всех и общается со всеми лидерами", но отсутствие Путина "может быть к лучшему для всех".
Также Бинсар подчеркнул, что президент Владимир Зеленский тоже не будет присутствовать лично, так как у него "плотный график, который нужно уважать".
- Ранее спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате.
- Кремль якобы "стремится защитить" диктатора РФ от "потенциальной напряженности на высоком уровне" из-за его вторжения в Украину, а поэтому вместо Путина на саммит отправят Лаврова.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин в случае визита на Бали чувствовал себя на встрече максимально изолированным.
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