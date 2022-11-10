Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может это к лучшему

Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали и отправил вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что "страна уважает его решение", передает Detikbali.

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По его словам, Путин не приедет, потому что будет "занят дома", а поэтому следует "уважать это решение".

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо "хочет разместить всех и общается со всеми лидерами", но отсутствие Путина "может быть к лучшему для всех".

Также Бинсар подчеркнул, что президент Владимир Зеленский тоже не будет присутствовать лично, так как у него "плотный график, который нужно уважать".

Ранее спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате.

Кремль якобы "стремится защитить" диктатора РФ от "потенциальной напряженности на высоком уровне" из-за его вторжения в Украину, а поэтому вместо Путина на саммит отправят Лаврова.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин в случае визита на Бали чувствовал себя на встрече максимально изолированным.

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Дмитро Гриниченко

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