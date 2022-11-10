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Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может это к лучшему

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10.11.2022, 18:34
Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может это к лучшему - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на саммит G20 на Бали и отправил вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что "страна уважает его решение", передает Detikbali.

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По его словам, Путин не приедет, потому что будет "занят дома", а поэтому следует "уважать это решение". 

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо "хочет разместить всех и общается со всеми лидерами", но отсутствие Путина "может быть к лучшему для всех". 

Также Бинсар подчеркнул, что президент Владимир Зеленский тоже не будет присутствовать лично, так как у него "плотный график, который нужно уважать". 

  • Ранее спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате.
  • Кремль якобы "стремится защитить" диктатора РФ от "потенциальной напряженности на высоком уровне" из-за его вторжения в Украину, а поэтому вместо Путина на саммит отправят Лаврова.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин в случае визита на Бали чувствовал себя на встрече максимально изолированным. 

Читайте также: Подоляк: Путину на G20 пришлось бы отвечать на вопросы о войне, большая опасность для него

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин индонезия G20
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