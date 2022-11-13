Шольц: Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит Большой двадцатки вызвано тем, что Путин не хочет отвечать на международную критику начатой им войны против Украины. Об этом Шольц заявил журналистам во время пребывания во Вьетнаме, сообщает dpa.

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Шольц сказал, что сожалеет об отказе Путина участвовать в саммите G20 в Индонезии, где ему неизбежно пришлось бы столкнуться с неприятием его агрессии.

"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но ведь тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. По-видимому, именно поэтому его там не будет", – сказал канцлер Германии.

12 ноября Шольц заявил, что "Россия должна понять, что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое", и что "мира под диктатом быть не может".

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Сергій Бережний

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