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Шольц: Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 20:03
Шольц: Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал - Фото
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит Большой двадцатки вызвано тем, что Путин не хочет отвечать на международную критику начатой им войны против Украины. Об этом Шольц заявил журналистам во время пребывания во Вьетнаме, сообщает dpa.

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 Шольц сказал, что сожалеет об отказе Путина участвовать в саммите G20 в Индонезии, где ему неизбежно пришлось бы столкнуться с неприятием его агрессии.

"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но ведь тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. По-видимому, именно поэтому его там не будет", – сказал канцлер Германии.

12 ноября Шольц заявил, что "Россия должна понять, что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое", и что "мира под диктатом быть не может".

Читайте также: Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может, это к лучшему

Сергій Бережний
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