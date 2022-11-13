Лавров заявил, что Запад "хочет сдержать" РФ и Китай в Азии. Байден: США за безопасность
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад "милитаризует" юго-восточную Азию, чтобы "сдержать" Россию и Китай. Президент США Джо Байден сказал, что США выступают за свободу и безопасность в регионе. Об этом сообщает Reuters.
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Накануне саммита G20, где Лавров будет возглавлять делегацию Москвы, он сказал, что Запад "милитаризует юго-восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая".
"США и их союзники по НАТО пытаются освоить это пространство", — сказал Лавров по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене.
Он заявил, что индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была "попыткой обойти инклюзивные структуры для регионального сотрудничества".
Байден же сказал лидерам стран участников-саммите, что США привержены построению Индо-Тихоокеанского региона как "свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного".
- Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Президент США заявил, что война будет продолжаться, покадиктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины.
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