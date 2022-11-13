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Лавров заявил, что Запад "хочет сдержать" РФ и Китай в Азии. Байден: США за безопасность

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 12:04
Лавров заявил, что Запад
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад "милитаризует" юго-восточную Азию, чтобы "сдержать" Россию и Китай. Президент США Джо Байден сказал, что США выступают за свободу и безопасность в регионе. Об этом сообщает Reuters.

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Накануне саммита G20, где Лавров будет возглавлять делегацию Москвы, он сказал, что Запад "милитаризует юго-восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая". 

"США и их союзники по НАТО пытаются освоить это пространство", — сказал Лавров по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене.

Он заявил, что  индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была "попыткой обойти инклюзивные структуры для регионального сотрудничества".

Байден же сказал лидерам стран участников-саммите, что США привержены построению Индо-Тихоокеанского региона как "свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного".

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай США Сергей Лавров Азия джо байден
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