Лавров заявил, что Запад "хочет сдержать" РФ и Китай в Азии. Байден: США за безопасность

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад "милитаризует" юго-восточную Азию, чтобы "сдержать" Россию и Китай. Президент США Джо Байден сказал, что США выступают за свободу и безопасность в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Накануне саммита G20, где Лавров будет возглавлять делегацию Москвы, он сказал, что Запад "милитаризует юго-восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая".

"США и их союзники по НАТО пытаются освоить это пространство", — сказал Лавров по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене.

Он заявил, что индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была "попыткой обойти инклюзивные структуры для регионального сотрудничества".

Байден же сказал лидерам стран участников-саммите, что США привержены построению Индо-Тихоокеанского региона как "свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного".

Читайте также: Си Цзиньпин заявил о готовности "ладить" с США, Байден – "мы не ищем с ними конфликта"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.