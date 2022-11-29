Посол Украины: Россияне вели себя на G20 как мыши. Тихо сели в машины и уехали

Делегация России вела себя на саммите G20 тихо, глава МИД РФ Сергей Лавров пропустил торжественный ланч. Об этом в интервью LIGA.net рассказал посол в Индонезии Василий Гамянин, который представлял Украину на саммите.

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"Мое впечатление, что россияне вели себя тихо, как мыши. Например, в первый день был торжественный ланч для глав делегаций, на который пригласили даже меня, но Лавров проигнорировал. Все тише воды, ниже травы – по машинам и поехали", – рассказал Гамянин.

По его словам, с Лавровым никто из партнеров Украины не встречался – у главы МИД РФ не было нормальных переговоров ни с кем, кроме Китая.

"Остальные – ну разве что перед заседанием кто-то проходил мимо, мог пожать руку и перекинуться парой слов. Такое. Ну и делегациям, которые сидели по обе стороны, приходилось немного общаться", – рассказал посол.

Гамянин считает, что могло быть несколько причин преждевременного отъезда Лаврова с саммита: "синдром Риббентропа" (боязнь ареста как военного преступника), отсутствие запланированных встреч, ракетный удар РФ и проблемы со здоровьем.

"Это не фейк, что он был в больнице. Скорее всего, с сердцем. Этот TikTok, где (спикер МИД РФ. – Прим. ред.) Захарова к нему пришла… Это видео в больнице снято, на вилле для ВИП-пациентов. После саммита Лавров тоже заехал в больницу, а уже потом домой. Это информация от местных инсайдеров. Возможно, они тоже что-то приукрашают, потому не буду утверждать это на 100%. Но то, что он чувствовал себя плохо, – очевидно", – добавил посол.

15 ноября президент Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира – 10 шагов для завершения войны, которые должны начаться с вывода войск РФ из Украины.

Лавров покинул саммит досрочно. А Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

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Марко Сировой

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