Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, после чего МИД КНР заявил, что китайская сторона "будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина... для дальнейшего утверждения статуса России как крупной державы на международной арене".

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В МИД КНР заявили, что Китай и Россия имеют "законное право" на "собственное развитие и возрождение".

"Любая попытка заблокировать продвижение Китая и России никогда не увенчается успехом", – сказано в сообщении.

Также в китайском ведомстве заявили, что Китай готов "углублять обмены с Россией на всех уровнях", а также "продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество в различных областях на более высокий уровень".

В МИД РФ заявили, что Лавров выразил Ван И признательность "за поддержку позиции России" в ее войне против Украины.

Также сегодня, 27 октября, в Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ и военным преступником Сергеем Шойгу, а также призвали США "прекратить играть с огнем" в ситуации с Тайванем и заявили, что страна сама "решит тайваньский вопрос".

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Вадим Ребрина

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