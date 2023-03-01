Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию – Генштаб
01.03.2023, 08:10
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)
Российские захватчики эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма в Россию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 марта.
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"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма", – говорится в сводке.
Как отмечается, в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.
- 24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.
- В начале февраля сообщалось, что российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного Троицкого района Луганской области.
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