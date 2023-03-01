UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 08:10
Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Российские захватчики эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма в Россию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма", – говорится в сводке.

Как отмечается, в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию – Генштаб
  • 24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.
  • В начале февраля сообщалось, что российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного Троицкого района Луганской области. 
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым эвакуация генштаб война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 