Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию – Генштаб

Российские захватчики эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма в Россию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 марта.

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"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма", – говорится в сводке.

Как отмечается, в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.

В начале февраля сообщалось, что российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного Троицкого района Луганской области.

Наталія Медведєва

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