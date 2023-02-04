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Оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов из района Луганской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 07:55
Оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов из района Луганской области – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного района Луганской области Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.

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Как отмечается, захватчики начали меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий.

"По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", – сообщает Генштаб.

  • 24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.
Наталія Медведєва
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