Оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов из района Луганской области – Генштаб
04.02.2023, 07:55
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)
Российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного района Луганской области Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.
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Как отмечается, захватчики начали меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий.
"По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", – сообщает Генштаб.
- 24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.
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