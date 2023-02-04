Оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов из района Луганской области – Генштаб

Российские оккупанты начали подготовку эвакуации коллаборантов из временно оккупированного района Луганской области Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.

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Как отмечается, захватчики начали меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий.

"По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", – сообщает Генштаб.

24 января сообщалось, что оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию.

Наталія Медведєва

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