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Оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 07:56
Оккупанты эвакуируют семьи военных из Луганска в Россию – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Оккупанты эвакуируют семьи российских военных из Луганска в РФ. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

По информации ГШ, российские оккупанты проводят эвакуацию из Луганска в РФ семей военных 2 армейского корпуса ВС РФ.

Также в Генштабе утверждают, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава врага. При этом на передний край отправляют мобилизованных россиян, а профессиональные военные стараются оставаться в тылу.

Действия Сил обороны Украины

Украинские военные в Луганской области отбили атаки в районе Червонопоповки. В Донецкой – в районе Белогоровки, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Марьинки.

Авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения сил и техники, а также один – по позиции ЗРК. За сутки сбиты два российских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник "Орлан-10" и две ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения оккупантов и логистический склад.

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Марко Сировой
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война Луганск луганская область эвакуация армия рф войска россии
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