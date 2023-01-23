Россияне пытались пойти в наступление на Купянском направлении, их атаки отбиты – Генштаб

Силы обороны Украины в понедельник, 23 января, отбили атаки россиян на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте. Также россияне продолжают, не считаясь с потерями, вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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"Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты", – говорится в сводке.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россиян заставляют обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб также сообщил, что россияне понесли значительные потери в результате наступательных действий на Запорожском направлении в эти выходные.

Только в ходе одного боевого столкновения вблизи села Малые Щербаки (30 км от Запорожья) потери захватчиков составили более 50 человек, в том числе 16 – убитыми. Там же были уничтожены девять единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, шесть БМП и бронеавтомобиль "Тигр"), еще четыре единицы повреждены.

По оценкам российской правозащитницы Ольги Романовой, российская ЧВК Вагнера завербовала на войну против Украины около 50 000 заключенных, но из них осталось только 10 000.

Минобороны Эстонии считает, что Россия готовится к большому наступлению и два-три месяца будут критическими.

Андрій Водяний

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