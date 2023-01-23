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Россияне пытались пойти в наступление на Купянском направлении, их атаки отбиты – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 19:34
Россияне пытались пойти в наступление на Купянском направлении, их атаки отбиты – Генштаб - Фото
Фото: Pexels

Силы обороны Украины в понедельник, 23 января, отбили атаки россиян на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте. Также россияне продолжают, не считаясь с потерями, вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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"Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты", – говорится в сводке.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россиян заставляют обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб также сообщил, что россияне понесли значительные потери в результате наступательных действий на Запорожском направлении в эти выходные.

Только в ходе одного боевого столкновения вблизи села Малые Щербаки (30 км от Запорожья) потери захватчиков составили более 50 человек, в том числе 16 – убитыми. Там же были уничтожены девять единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, шесть БМП и бронеавтомобиль "Тигр"), еще четыре единицы повреждены.

Андрій Водяний
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Донецкая область война луганская область генштаб
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