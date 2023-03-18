Разыскиваемый Международным уголовным судом Путин приехал в Крым
18.03.2023, 15:36
Скриншот с видео
Российские пропагандистские ресурсы сообщают о том, что диктатор Владимир Путин приехал во временно оккупированный украинский Крым.
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Он должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта". При этом пропагандисты отмечают, что ранее Путин планировал присоединиться к мероприятию по видеосвязи.
Издание Медуза сообщает, что диктатор приехал в Севастополь. Видео с Путиным в Крыму публикуют прокремлевские Telegram-каналы.
Интерфакс пишет, что Путину "представят первый этап создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический".
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.
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