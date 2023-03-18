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Разыскиваемый Международным уголовным судом Путин приехал в Крым

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 15:36
Разыскиваемый Международным уголовным судом Путин приехал в Крым - Фото
Скриншот с видео

Российские пропагандистские ресурсы сообщают о том, что диктатор Владимир Путин приехал во временно оккупированный украинский Крым.

Он должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта". При этом пропагандисты отмечают, что ранее Путин планировал присоединиться к мероприятию по видеосвязи.

Издание Медуза сообщает, что диктатор приехал в Севастополь. Видео с Путиным в Крыму публикуют прокремлевские Telegram-каналы.

Интерфакс пишет, что Путину "представят первый этап создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Вадим Ребрина
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