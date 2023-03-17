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Теперь за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд – генпрокурор

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 17:33
Теперь за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд – генпрокурор - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает пресс-служба ОГП.

"Это означает, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", – сказал Костин.

Он назвал это решение "историческим для Украины и всей системы международного права".

Костин отметил, что ОГП передал суду более 40 томов материалов о насильственной депортации детей.

"Ожидаем от всех государств, которые считают себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности. Даже если это самые высокие руководители российского террористического режима. Особенно если это самые высокие руководители российского террористического режима", – сказал генпрокурор.

  • Ранее сегодня МУС выдал ордер на арест Путина и Львово-Беловой как подозреваемым в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.
Вадим Ребрина
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