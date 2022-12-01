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Генштаб: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму. Там стоит 750 единиц техники

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01.12.2022, 12:14
Генштаб: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму. Там стоит 750 единиц техники - Фото
Армия РФ (Фото: ресурс оккупантов) 

Джанкой и прилегающие территории превратились в самую большую военную базу противника во временно оккупированном Крыму. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. 

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По его словам, противник удерживает резервы на севере Крыма для усиления своих группировок в Херсонской и Запорожской областях.

Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в самую большую военную базу оккупантов на полуострове — оттуда осуществляется передислокация войск, вооружения и техники РФ.

По данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка расположено около 750 единиц вооружения и техники. 

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Дмитро Гриниченко
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война Крым генштаб джанкой Алексей Громов
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