Генштаб: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму. Там стоит 750 единиц техники

Джанкой и прилегающие территории превратились в самую большую военную базу противника во временно оккупированном Крыму. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, противник удерживает резервы на севере Крыма для усиления своих группировок в Херсонской и Запорожской областях.

Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в самую большую военную базу оккупантов на полуострове — оттуда осуществляется передислокация войск, вооружения и техники РФ.

По данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка расположено около 750 единиц вооружения и техники.

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Дмитро Гриниченко

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