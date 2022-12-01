Генштаб: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму. Там стоит 750 единиц техники
Джанкой и прилегающие территории превратились в самую большую военную базу противника во временно оккупированном Крыму. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, противник удерживает резервы на севере Крыма для усиления своих группировок в Херсонской и Запорожской областях.
Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в самую большую военную базу оккупантов на полуострове — оттуда осуществляется передислокация войск, вооружения и техники РФ.
По данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка расположено около 750 единиц вооружения и техники.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе Крыма, но эвакуации пока нет, заявляли в ГУР.
- Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.
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