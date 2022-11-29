Крым. Украина рассматривает вариант выдворения граждан России — представитель Зеленского

Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в колонке для УП.

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По ее словам, заселение Крыма россиянами — это часть гибридной войны РФ, которую Москва может использовать для будущих агрессий. Она отметила, что по законодательству Украины, все иностранцы, которые попали на полуостров не через украинские пункты пропуска, проживают в Крыму незаконно — следовательно, подобные представители иностранных государств должны покинуть Крым добровольно или принудительно.

Ташева заявила, что Украина рассматривает вариант выдворения всех граждан России после деоккупации Крыма, а после выезда их дальнейшая возможность вернуться будет решаться в соответствии с законодательством — рассмотрение каждого дела будет индивидуальным, так как необходимо будет учитывать множество факторов.

Есть ряд случаев, когда граждане РФ, которые проживали на оккупированных территориях, проявляли проукраинскую позицию — речь идет о родственниках политических заключенных, их адвокатах.

Представитель президента подчеркнула, что гражданам Украины, которым был навязан российский паспорт, ничего не грозит, а государство гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

"Крым – это Украина, так что если житель полуострова приехал туда из РФ или другой страны – он иностранец, значит, должен пройти все необходимые украинские правительственные процедуры, чтобы проживать на территории чужого для него государства законно", — резюмировала она.

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Дмитро Гриниченко

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