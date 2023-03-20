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"Восстание шахедов". В Джанкое в Крыму слышны звуки мопедов и гремят взрывы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 21:58
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Сегодня, 20 марта, во временно оккупированном Джанкой прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили местные паблики "Типичный Джанкой", "Джанкой чат", "Чп Джанкой" и др, они опубликовали видео.

На видео перед взрывами слышен звук, который похож на звук двигателей иранских дронов-камикадзе Shahed-136, известных как "шахеды" и "мопеды".

В пабликах пишут, минимум, о четырех взрывах.

Паблики коллаборационистов пишут, что оккупационные силы ПВО якобы сбили украинские беспилотники, обломки якобы упали на объекты.

"Восстание шахедов". В Джанкое в Крыму слышны звуки мопедов и гремят взрывы – видео

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Наталія Медведєва
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