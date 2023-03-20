"Восстание шахедов". В Джанкое в Крыму слышны звуки мопедов и гремят взрывы – видео

Сегодня, 20 марта, во временно оккупированном Джанкой прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили местные паблики "Типичный Джанкой", "Джанкой чат", "Чп Джанкой" и др, они опубликовали видео.
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На видео перед взрывами слышен звук, который похож на звук двигателей иранских дронов-камикадзе Shahed-136, известных как "шахеды" и "мопеды".
В пабликах пишут, минимум, о четырех взрывах.
Паблики коллаборационистов пишут, что оккупационные силы ПВО якобы сбили украинские беспилотники, обломки якобы упали на объекты.
- Вчера, 19 марта, в Крым приезжал человек, похожий на российского диктатора Владимира Путина.
- В декабре 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что Джанкой и прилегающие территории превратились в самую большую военную базу противника во временно оккупированном Крыму.
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