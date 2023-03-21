Сырский: Россияне штурмуют центр Бахмута, их уничтожают 24/7, бои по всей линии на востоке

Штурмовые группы российских оккупантов пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны "работают и уничтожают их 24/7". Об этом написал в Telegram генерал-полковник Александр Сырский, добавив, что оборона Бахмута "продолжается".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск "идут интенсивные боевые действия".

"На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. <...> Артиллерия 24-й бригады им. Короля Данила наносит мощные удары по позициям врага, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед", – описал генерал-полковник ситуацию.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что "подвиг каждого нашего воина войдет в историю Украины", которая победит в этой битве и войне.

По данным ВСУ на 21 марта, в районе Бахмута за сутки оккупанты потеряли 603 человека, там было больше всего атак врага.

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.