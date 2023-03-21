Сырский: Россияне штурмуют центр Бахмута, их уничтожают 24/7, бои по всей линии на востоке
Штурмовые группы российских оккупантов пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны "работают и уничтожают их 24/7". Об этом написал в Telegram генерал-полковник Александр Сырский, добавив, что оборона Бахмута "продолжается".
По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск "идут интенсивные боевые действия".
"На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. <...> Артиллерия 24-й бригады им. Короля Данила наносит мощные удары по позициям врага, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед", – описал генерал-полковник ситуацию.
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что "подвиг каждого нашего воина войдет в историю Украины", которая победит в этой битве и войне.
По данным ВСУ на 21 марта, в районе Бахмута за сутки оккупанты потеряли 603 человека, там было больше всего атак врага.
- 6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и последующее усиление позиций.
- Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
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