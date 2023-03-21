ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 603 человека. Там было больше всего атак врага

В районе Бахмута за минувшие сутки россияне потеряли 603 человека убитыми и ранеными, на данном направлении зафиксировано больше всего атак. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Бахмут остается главным эпицентром фронт на Донбассе, там замечено рекордное количество атак врага.

Он отметил, что за сутки в районе Бахмута было 178 обстрелов, 26 боевых столкновений — россияне потеряли 278 человек убитыми и 325 ранеными.

Также Череватый заявил, что на участке Лиман-Купянск фиксируется наибольшее количество артиллерийских обстрелов — по 300-400 в сутки. Противник за сутки потерял 57 человек убитыми и 107 ранеными.

"Там враг больше применяет бронетехнику, за сутки уничтожили боевую машину пехоты, миномет "Василек", станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж", — сказал спикер ВСУ.

Кроме этого, у захватчиков на Донбассе заметна тенденция к недостатку бронетехники

Замечается тенденция к недостатку бронетехники.

"Стали чаще использовать дроны-камикадзе "Ланцет", раньше их столько не было, наши воины учатся им противодействовать", — резюмировал он.

Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.

13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".

16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".

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Дмитро Гриниченко

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