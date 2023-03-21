ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 603 человека. Там было больше всего атак врага
В районе Бахмута за минувшие сутки россияне потеряли 603 человека убитыми и ранеными, на данном направлении зафиксировано больше всего атак. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Также Череватый заявил, что на участке Лиман-Купянск фиксируется наибольшее количество артиллерийских обстрелов — по 300-400 в сутки. Противник за сутки потерял 57 человек убитыми и 107 ранеными.
"Там враг больше применяет бронетехнику, за сутки уничтожили боевую машину пехоты, миномет "Василек", станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж", — сказал спикер ВСУ.
Кроме этого, у захватчиков на Донбассе заметна тенденция к недостатку бронетехники
Замечается тенденция к недостатку бронетехники.
"Стали чаще использовать дроны-камикадзе "Ланцет", раньше их столько не было, наши воины учатся им противодействовать", — резюмировал он.
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