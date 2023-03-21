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ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 603 человека. Там было больше всего атак врага

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 11:26
ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 603 человека. Там было больше всего атак врага - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: EPA)

В районе Бахмута за минувшие сутки россияне потеряли 603 человека убитыми и ранеными, на данном направлении зафиксировано больше всего атак. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, Бахмут остается главным эпицентром фронт на Донбассе, там замечено рекордное количество атак врага. 
Он отметил, что за сутки в районе Бахмута было 178 обстрелов, 26 боевых столкновений — россияне потеряли 278 человек убитыми и 325 ранеными. 
Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Также Череватый заявил, что на участке Лиман-Купянск фиксируется наибольшее количество артиллерийских обстрелов — по 300-400 в сутки. Противник за сутки потерял 57 человек убитыми и 107 ранеными. 

"Там враг больше применяет бронетехнику, за сутки уничтожили боевую машину пехоты, миномет "Василек", станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж", — сказал спикер ВСУ.

Фронт в направлении Лимана (Карта: Military Land)

Кроме этого, у захватчиков на Донбассе заметна тенденция к недостатку бронетехники 

Замечается тенденция к недостатку бронетехники.

"Стали чаще использовать дроны-камикадзе "Ланцет", раньше их столько не было, наши воины учатся им противодействовать", — резюмировал он.

Смотрите также: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом — видео

Дмитро Гриниченко
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