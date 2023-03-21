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Ракетный обстрел Одессы. Повреждено здание на территории монастыря – видео прилета

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 22:36
Ракетный обстрел Одессы. Повреждено здание на территории монастыря – видео прилета - Фото
Скриншот из видео

Две из четырех выпущенных россиянами ракет попали по Одессе. В частности, поврежден трехэтажный дом на территории монастыря, три человека получили ранения. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По предварительным данным, россияне выпустили по Одессе ракеты X-59.

Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две попали по городу.

"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых", – написал Ермак.

По данным Telegram-канала "Новости Одессы", от обстрела пострадало общежитие послушников одного из монастырей УПЦ Московского патриархата.

  • Сегодня в Одессе в 19:42 было слышно два взрыва. Одесская районная военная администрация сообщила, что попаданием ракеты частично поврежден жилой дом, есть пострадавшие, но обошлось без жертв.
Вадим Ребрина
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