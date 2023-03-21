В Одессе слышали два взрыва, подтверждений попаданий по городу нет
21.03.2023, 20:29
Иллюстративное фото (скриншот)
В Одессе в 19:42 были слышны два взрыва, сообщают местные социальные сети и три источника LIGA.net в городе.
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Воздушная тревога по всей Одесской области была объявлена в 19:32.
Были предупреждения о двух запусках тактической авиацией РФ ракет или фальшивых целей по Затоке и/или Одессе и о том, что по ним работает ПВО.
В 19:42 в соцсетях сообщили о двух звуках взрывов. Информации о попаданиях нет.
В 20:08 воздушная тревога была отменена.
Новость дополняется
- Ночью и утром 9 марта 2023 года Россия нанесла последний по счету массированный удар по Украине: "прилеты" были и в Одесской области.
- 14 марта в пригородах Одессы слышали взрывы. Как выяснилось позднее, это был ракетный удар армии России по украинской ПВО, который эта самая ПВО и отразила.
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