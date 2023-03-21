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В Одессе слышали два взрыва, подтверждений попаданий по городу нет

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 20:29
В Одессе слышали два взрыва, подтверждений попаданий по городу нет - Фото
Иллюстративное фото (скриншот)

В Одессе в 19:42 были слышны два взрыва, сообщают местные социальные сети и три источника LIGA.net в городе. 

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Воздушная тревога по всей Одесской области была объявлена в 19:32. 

Были предупреждения о двух запусках тактической авиацией РФ ракет или фальшивых целей по Затоке и/или Одессе и о том, что по ним работает ПВО.

В 19:42 в соцсетях сообщили о двух звуках взрывов. Информации о попаданиях нет. 

В 20:08 воздушная тревога была отменена. 

Новость дополняется 

Сергій Бережний
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