Взрывы под Одессой на фоне тревоги, сработала противовоздушная оборона – источники

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В 10:13 утра 14 марта в Одесской области был дан сигнал воздушной тревоги, спустя несколько минут пригороды Одессы слышали взрывы.

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В соцсетях вскоре после этого появились фото и видео инверсионных следов, которые оставляют ракеты зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Два источника LIGA.net в городе и одном из пригородов слышали взрывы, но следов работы ПВО не видели, что, однако, ничего не значит: ЗРК мог/могли сработать на другом участке.

Официальной информации о происшествии пока нет.

В 10:45 в области – отбой тревоги.

ДОПОЛНЕНО в 10:51. Третий собеседник сообщил, что видел результат работы ПВО в небе.

ДОПОЛНЕНО в 11:03. Глава соседней Николаевской области Виталий Ким сообщил, что "те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают".

В последние месяцы российские оккупанты целенаправленно бьют по энергетике и другим объектам критической инфраструктуры Одесской области, которая среди наиболее пострадавших от атак врага в этом плане.

Ночью и утром 9 марта 2023 года Россия нанесла последний по счету массированный удар по Украине: "прилеты" были и в Одесской области.

Євген Пилипенко

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