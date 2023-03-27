Бойцы 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают российских оккупантов в местах их базирования. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 66 ОМБр.
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"Очередная партия представителей второй армии мира отправилась на концерт Кобзона согласно выданным билетам от 66 ОМБр", – говорится в комментарии к видео.
В ролике показано, как российские военные перемещаются по оккупированному селу, заходят в помещения и эти помещения взрываются.
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