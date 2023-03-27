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Бойцы 66 бригады уничтожают российских оккупантов в местах базирования – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 15:45
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Бойцы 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают российских оккупантов в местах их базирования. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 66 ОМБр.

"Очередная партия представителей второй армии мира отправилась на концерт Кобзона согласно выданным билетам от 66 ОМБр", – говорится в комментарии к видео.

В ролике показано, как российские военные перемещаются по оккупированному селу, заходят в помещения и эти помещения взрываются.

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Наталія Медведєва
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