Бойцы 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают российских оккупантов в местах их базирования. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 66 ОМБр.

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"Очередная партия представителей второй армии мира отправилась на концерт Кобзона согласно выданным билетам от 66 ОМБр", – говорится в комментарии к видео.

В ролике показано, как российские военные перемещаются по оккупированному селу, заходят в помещения и эти помещения взрываются.

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Наталія Медведєва

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