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Воины 92 бригады ВСУ точным ударом уничтожили станцию постановки помех "Житель" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 08:28
Уничтожение станции "Житель" (Фото: скриншот с видео)
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Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой соединения.

На записи можно увидеть попадание артиллерии 92 ОМБр в автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". 

Станция была взята на вооружение армии РФ в 2008 году, она предназначена для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, подавления различных наземных станций и систем спутниковой связи, а также противодействия беспилотникам.

За время большой войны Вооруженные Силы Украины уничтожили как минимум четыре станции подобного типа. 

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Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасспотери92 бригада
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