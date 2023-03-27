Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой соединения.
На записи можно увидеть попадание артиллерии 92 ОМБр в автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Станция была взята на вооружение армии РФ в 2008 году, она предназначена для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, подавления различных наземных станций и систем спутниковой связи, а также противодействия беспилотникам.
За время большой войны Вооруженные Силы Украины уничтожили как минимум четыре станции подобного типа.
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