Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой соединения.

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На записи можно увидеть попадание артиллерии 92 ОМБр в автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Станция была взята на вооружение армии РФ в 2008 году, она предназначена для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, подавления различных наземных станций и систем спутниковой связи, а также противодействия беспилотникам.

За время большой войны Вооруженные Силы Украины уничтожили как минимум четыре станции подобного типа.

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Дмитро Гриниченко

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