Группировка Объединенных сил опубликовала видео вертолетов армейской авиации Вооруженных Сил Украины. Видео размещено в Facebook ГОС.
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"Работают украинские лётчики. 11 бригада армейской авиации накрывает позиции оккупантов на Восточном направлении", – говорится в комментарии к видео.
В сюжете показано, как поднимаются боевые вертолеты, выходят к месту удара и выпускают боеприпасы.
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