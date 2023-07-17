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Кримський міст. Після підриву російські окупанти зупинили рух поїздів

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 08:33
Кримський міст. Після підриву російські окупанти зупинили рух поїздів - Фото
Кримський міст (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти зупинили рух поїздів Кримським мостом після підриву переправи в ніч на 17 липня. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Загарбники пишуть, що рух залізничного транспорту Керченським мостом зупинено.

Зазначається, що пасажири поїзда сполученням "Москва-Євпаторія" кажуть, що їхній потяг стоїть близько двох годин у районі Тамані Краснодарського краю.

Крім цього, росіяни зупинили рух поромної переправи через Керченську протоку.

17 липня стало відомо, що на Кримському мосту, що з'єднує тимчасово окупований півострів і РФ, нібито сталася "надзвичайна подія", а рух ним було перекрито.
  • Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цього Росія неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими РФ, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.
  • Того самого дня у СБУ натякнули, хто саме стоїть за підривом Кримського мосту, але згодом наголосили, що коментувати роль у "бавовні" української спецслужби або будь-якого іншого органу будуть після остаточної перемоги.
  • 8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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Дмитро Гриниченко
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кримвійнатимчасово окуповані територіїкримський міст
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