Кримський міст. Після підриву російські окупанти зупинили рух поїздів

Російські окупанти зупинили рух поїздів Кримським мостом після підриву переправи в ніч на 17 липня. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Зазначається, що пасажири поїзда сполученням "Москва-Євпаторія" кажуть, що їхній потяг стоїть близько двох годин у районі Тамані Краснодарського краю.



Крім цього, росіяни зупинили рух поромної переправи через Керченську протоку.



17 липня Загарбники пишуть, що рух залізничного транспорту Керченським мостом зупинено.Зазначається, що пасажири поїзда сполученням "Москва-Євпаторія" кажуть, що їхній потяг стоїть близько двох годин у районі Тамані Краснодарського краю.Крім цього, росіяни зупинили рух поромної переправи через Керченську протоку.17 липня стало відомо , що на Кримському мосту, що з'єднує тимчасово окупований півострів і РФ, нібито сталася "надзвичайна подія", а рух ним було перекрито.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цього Росія неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими РФ, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.

Того самого дня у СБУ натякнули, хто саме стоїть за підривом Кримського мосту, але згодом наголосили, що коментувати роль у "бавовні" української спецслужби або будь-якого іншого органу будуть після остаточної перемоги.

8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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