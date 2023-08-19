Глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал, как в октябре 2022 года украинцы в первый раз взрывали Крымский мост. Для этого понадобилась 21 тонна гексогена. Малюк рассказал о спецоперации в интервью NV.

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Чтобы незаметно довезти 21 тонну гексогена до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой.

В Службе безопасности обнародовали уникальные фото подготовки к подрыву Крымского моста. LIGA.net получила их от источников в СБУ.

По легенде спецоперации, рулоны такой пленки должен был официально перевозить грузовик.

Как рассказал Малюк в интервью NV, работники СБУ специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.

Кроме того, СБУ "обошла" специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022-го груз "пленки" взлетел на середину моста.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян", – рассказал глава СБУ.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами.

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