В ГУР говорят, что Крымский мост "плохо себя чувствует", прогнозируют, что станет еще хуже

Незаконно построенный россиянами Крымский мост "плохо себя чувствует", и в будущем, вероятнее всего, ему будет становиться только хуже. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Он плохо себя чувствует. Здоровье уже есть то, что было. И каких-то оснований думать, что здоровье улучшится, нет – скорее всего, будет наоборот", – так Юсов ответил на вопрос о том, что сейчас происходит с Крымским мостом.

Журналистка спросила, насколько существующие на Крымском мосту повреждения влияют на способность россиян обеспечивать поставки для оккупантов с помощью этого объекта. Юсов в ответ отметил, что Крымский мост изначально был построен с "серьезными недостатками" – как в конструкторском плане, так и в плане исполнения.

"А после полномасштабного вторжения становится очень опасно", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что Крымский мост, несмотря на заявления спикера МИД РФ Марии Захаровой и других представителей оккупантов, является "военной артерией", обеспечивающей поставки армии РФ, поэтому представитель ГУР посоветовал гражданским россиянам избегать пользования мостом.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

31 июля появилась информация, что россияне загородили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".

12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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