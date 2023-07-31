Россияне решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями. Боятся дронов ВСУ — фото

Российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.

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Захватчики пишут, что Керченский мост оградили "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".

Отмечается, что в будущем конструкции должны защищать переправу по всей ее протяженности.

Россияне пишут, что заграждения нужны для защиты от надводных и подводных дронов, которыми Вооруженные Силы Украины недавно атаковали мост.

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