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Россияне решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями. Боятся дронов ВСУ — фото

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 10:23
Россияне решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями. Боятся дронов ВСУ — фото - Фото
Заграждения возле Крымского моста (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.

Захватчики пишут, что Керченский мост оградили "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
Отмечается, что в будущем конструкции должны защищать переправу по всей ее протяженности. 
Россияне пишут, что заграждения нужны для защиты от надводных и подводных дронов, которыми Вооруженные Силы Украины недавно атаковали мост. 

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Дмитрий Гриниченко
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