Россияне решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями. Боятся дронов ВСУ — фото
31.07.2023, 10:23
Заграждения возле Крымского моста (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Захватчики пишут, что Керченский мост оградили "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
Отмечается, что в будущем конструкции должны защищать переправу по всей ее протяженности.
Россияне пишут, что заграждения нужны для защиты от надводных и подводных дронов, которыми Вооруженные Силы Украины недавно атаковали мост.
- 22 июля 2023 Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в районе Октябрьского.
- 24 июля был поражен склад с боеприпасами в районе Веселого.
- Оба склада находились вдоль критической для оккупантов железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.
Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии