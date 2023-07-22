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ВСУ подтвердили уничтожение нефтебазы и склада боеприпасов в Крыму – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 13:39
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Силы обороны Украины подтвердили уничтожение нефтебазы и склада боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрськом", – говорится в сообщении.

Стратком опубликовал видео.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Красногвардейском районе оккупированного Крыма, эвакуации населения и остановке движения на Крымской железной дороге.

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Наталья Медведева
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