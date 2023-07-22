Сегодня, 22 июля, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы, на Крымском мосту перекрыли движение, оккупанты заявили о налете дронов. В пабликах появилось видеофиксация события.
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Оккупанты заявили, что инфраструктурные объекты Красногвардейского района атаковали беспилотники.
В Telegram-каналах сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское – там горит нефтебаза.
Роспропагадистские каналы писали, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Появилось видео момента взрыва в Октябрьском.
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