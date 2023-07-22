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В Крыму что-то взрывается, на Керченском мосту перекрыли движение – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 11:38
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Сегодня, 22 июля, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы, на Крымском мосту перекрыли движение, оккупанты заявили о налете дронов. В пабликах появилось видеофиксация события.

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Оккупанты заявили, что инфраструктурные объекты Красногвардейского района атаковали беспилотники.

В Telegram-каналах сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское – там горит нефтебаза.

Роспропагадистские каналы писали, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Появилось видео момента взрыва в Октябрьском.

В Крыму что-то взрывается, на Керченском мосту перекрыли движение – видео

Новость дополняется

Читайте также: Зеленский: Крымский мост – наша цель. Он должен быть нейтрализован

Наталья Медведева
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