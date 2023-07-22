У Криму щось вибухає, на Керченському мості перекрили рух

Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Сьогодні, 22 липня, в окупованому Криму пролунали вибухи, на Кримському мості перекрили рух, окупанти заявили про наліт дронів. У пабликах з'явилась відеофіксація події.
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Окупанти заявили, що інфраструктурні об'єкти Червоногвардійського району атакували безпілотники.
У Telegram-каналах повідомляють про вибухи у районі селища Октябрьське – там палає нафтобаза.
Роспропагадистські канали писали, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
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