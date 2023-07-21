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Зеленський: Кримський міст – наша ціль. Він має бути нейтралізований

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 23:01
Зеленський: Кримський міст – наша ціль. Він має бути нейтралізований - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність "нейтралізації" незаконно збудованого росіянами Кримського мосту, який нещодавно був атакований. Про це він сказав, виступаючи відеозв'язком на Аспенському безпековому форумі.

Зеленський наголосив, що міст, який з'єднує Росію з Кримом, є "рятувальним кругом" для ведення Росією війни проти України, тому цей об'єкт має бути "нейтралізований".

Він зазначив, що Кримський міст – це не просто логістична дорога, це дорога, яка щодня використовується Росією для постачання боєприпасів для окупантів.

Зеленський назвав Кримський міст "ворожим об'єктом, побудованим поза міжнародними законами і всіма застосовними нормами".

"Тому зрозуміло, що це наша ціль. Будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", – заявив президент.

Він також вкотре наголосив, що мета України – звільнити від росіян усі території, включно з Кримом.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Оксана Житнюк
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