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Віцепрем'єр: Кримський міст розірвали морські дрони, їх буде більше, виробництво зростає

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 14:23
Віцепрем'єр: Кримський міст розірвали морські дрони, їх буде більше, виробництво зростає - Фото
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони та пообіцяв збільшити їхнє виробництво. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, нещодавно мережу "розірвало" відео з виробництва російських ударних безпілотників "Ланцет", а вже сьогодні Кримський міст "розірвали" морські дрони.

"І так буде з кожним видом дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв і забезпечувати сили оборони. Виробництво вже виросло, за деякими категоріями, більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком", — заявив Федоров.

Він зазначив, що дронів потрібно ще більше і пообіцяв збільшити їхню кількість.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. Пошкоджено дорожнє полотно на прольотах, хоча опори нібито цілі. Міст пошкоджений вдруге з початку його побудови: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
  • Рівно 9 років тому, 17 липня 2014 року, російські окупанти збили над Донбасом пасажирський лайнер Boeing рейсу MH17. Усі на борту загинули.
  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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Дмитро Гриниченко
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