Віцепрем'єр: Кримський міст розірвали морські дрони, їх буде більше, виробництво зростає
Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони та пообіцяв збільшити їхнє виробництво. Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, нещодавно мережу "розірвало" відео з виробництва російських ударних безпілотників "Ланцет", а вже сьогодні Кримський міст "розірвали" морські дрони.
"І так буде з кожним видом дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв і забезпечувати сили оборони. Виробництво вже виросло, за деякими категоріями, більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком", — заявив Федоров.
Він зазначив, що дронів потрібно ще більше і пообіцяв збільшити їхню кількість.
- Рівно 9 років тому, 17 липня 2014 року, російські окупанти збили над Донбасом пасажирський лайнер Boeing рейсу MH17. Усі на борту загинули.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
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