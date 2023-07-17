Вице-премьер: Крымский мост разорвали морские дроны, их будет больше, производство растет

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны и пообещал увеличить их производство. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, недавно сеть "разорвало" видео с производство российских ударных беспилотников "Ланцет", а уже сегодня Крымский мост "разорвали" морские дроны.

"И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не палить фото собственных производств и обеспечивать силы обороны. Производство уже выросло, по некоторым категориям, более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом", — заявил Федоров.

Он отметил, что дронов нужно еще больше и пообещал увеличить их количество.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС . Повреждено дорожное полотно на пролетах, хотя опоры якобы целы. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

Ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года, российские оккупанты сбили над Донбассом пассажирский лайнер Boeing рейса МН17. Все на борту погибли.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

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