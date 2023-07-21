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Зеленский: Крымский мост – наша цель. Он должен быть нейтрализован

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 23:01
Зеленский: Крымский мост – наша цель. Он должен быть нейтрализован - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "нейтрализации" незаконно построенного россиянами Крымского моста, который недавно был атакован. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что мост, соединяющий Россию с Крымом, служит "спасательным кругом" для ведения Россией войны против Украины, потому этот объект должен быть "нейтрализован".

Он отметил, что Крымский мост – это не просто логистическая дорога, это дорога, которая ежедневно используется Россией для поставок боеприпасов для оккупантов.

Зеленский назвал Крымский мост "вражеским объектом, построенным вне международных законов и всех применимых норм".

"Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – заявил президент.

Он также в очередной раз подчеркнул, что цель Украины – освободить от россиян все территории, включая Крым.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Оксана Житнюк
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