Зеленский: Крымский мост – наша цель. Он должен быть нейтрализован

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "нейтрализации" незаконно построенного россиянами Крымского моста, который недавно был атакован. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

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Зеленский подчеркнул, что мост, соединяющий Россию с Крымом, служит "спасательным кругом" для ведения Россией войны против Украины, потому этот объект должен быть "нейтрализован".

Он отметил, что Крымский мост – это не просто логистическая дорога, это дорога, которая ежедневно используется Россией для поставок боеприпасов для оккупантов.

Зеленский назвал Крымский мост "вражеским объектом, построенным вне международных законов и всех применимых норм".

"Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – заявил президент.

Он также в очередной раз подчеркнул, что цель Украины – освободить от россиян все территории, включая Крым.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост –



Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источникив СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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