Сили оборони України підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму. Відповідне повідомлення опубліковано у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському", – йдеться у повідомленні.

Стратком опублікував відео.

Раніше сьогодні повідомлялося про вибухи в Красногвардійському районі окупованого Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.

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17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки ушкоджень Кримського мосту.

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