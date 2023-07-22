RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ВСУ підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму – відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 13:39
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Сили оборони України підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму. Відповідне повідомлення опубліковано у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському", – йдеться у повідомленні.

Стратком опублікував відео.

Раніше сьогодні повідомлялося про вибухи в Красногвардійському районі окупованого Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.

Читайте також: Зеленський: Кримський міст – це наша мета. Він має бути нейтралізований

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 