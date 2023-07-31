Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями. Бояться дронів ЗСУ — фото

Російські окупанти вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.

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Загарбники пишуть, що Керченський міст убезпечили "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".

Зазначається, що у майбутньому конструкції повинні захищати переправу по всій її протяжності.

Росіяни пишуть, що загородження потрібні для захисту від надводних та підводних дронів, якими Збройні Сили України нещодавно атакували міст.

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