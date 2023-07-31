Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями. Бояться дронів ЗСУ — фото
31.07.2023, 10:23
Загородження біля Кримського мосту (Фото: ресурс окупантів)
Російські окупанти вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.
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Загарбники пишуть, що Керченський міст убезпечили "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".
Зазначається, що у майбутньому конструкції повинні захищати переправу по всій її протяжності.
Росіяни пишуть, що загородження потрібні для захисту від надводних та підводних дронів, якими Збройні Сили України нещодавно атакували міст.
- 22 липня 2023 року Сили оборони України знищили склад боєприпасів та нафтобазу в районі Жовтневого.
- 24 липня було уражено склад із боєприпасами в районі Веселого.
- Обидва склади були уздовж критичної для окупантів залізничної гілки Сімферополь-Джанкой.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.
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