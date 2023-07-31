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Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями. Бояться дронів ЗСУ — фото

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31.07.2023, 10:23
Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями. Бояться дронів ЗСУ — фото - Фото
Загородження біля Кримського мосту (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак Сил оборони. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.

Загарбники пишуть, що Керченський міст убезпечили "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".

Зазначається, що у майбутньому конструкції повинні захищати переправу по всій її протяжності.

Росіяни пишуть, що загородження потрібні для захисту від надводних та підводних дронів, якими Збройні Сили України нещодавно атакували міст.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Дмитро Гриниченко
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кримвійнатимчасово окуповані територіїкримський міст
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