RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Крим. Неподалік Джанкоя вибухи та детонація, підіймається величезний "гриб" — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 08:27
Крим. Неподалік Джанкоя вибухи та детонація, підіймається величезний
Вибухи у Криму (Фото: скриншот з відео)

У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму лунають вибухи, у небо підіймається хмара диму. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.

Окупанти пишуть, що неподалік селища Красногвардійське (між Джанкоєм та Сімферополем) триває детонація.

На опублікованих фото та відео можна помітити "гриб" диму в небі.

За непідтвердженою інформацією, було атаковано ворожий аеродром чи склад із боєприпасами.

Представники Москви підтвердили удар по складу з БК, говорять про нібито "атаку безпілотників".

Також загарбники призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь "з метою безпеки".

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнатимчасово окуповані територіївибухи
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 