Крим. Неподалік Джанкоя вибухи та детонація, підіймається величезний "гриб" — фото, відео

У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму лунають вибухи, у небо підіймається хмара диму. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.

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Окупанти пишуть, що неподалік селища Красногвардійське (між Джанкоєм та Сімферополем) триває детонація.



На опублікованих фото та відео можна помітити "гриб" диму в небі.



За непідтвердженою інформацією, було атаковано ворожий аеродром чи склад із боєприпасами.



Представники Москви підтвердили удар по складу з БК, говорять про нібито "атаку безпілотників".



Також загарбники призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь "з метою безпеки".

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