Крим. Неподалік Джанкоя вибухи та детонація, підіймається величезний "гриб" — фото, відео
24.07.2023, 08:27
Вибухи у Криму (Фото: скриншот з відео)
У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму лунають вибухи, у небо підіймається хмара диму. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Окупанти пишуть, що неподалік селища Красногвардійське (між Джанкоєм та Сімферополем) триває детонація.
На опублікованих фото та відео можна помітити "гриб" диму в небі.
За непідтвердженою інформацією, було атаковано ворожий аеродром чи склад із боєприпасами.
Представники Москви підтвердили удар по складу з БК, говорять про нібито "атаку безпілотників".
Також загарбники призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь "з метою безпеки".
На опублікованих фото та відео можна помітити "гриб" диму в небі.
За непідтвердженою інформацією, було атаковано ворожий аеродром чи склад із боєприпасами.
Представники Москви підтвердили удар по складу з БК, говорять про нібито "атаку безпілотників".
Також загарбники призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь "з метою безпеки".
- 17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їх виробництво.
- Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.
- Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту.
Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі