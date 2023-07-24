Крым. Недалеко от Джанкоя взрывы и детонация, поднимается огромный "гриб" — фото, видео
24.07.2023, 08:27
Взрывы в Крыму (Фото: скриншот с видео)
В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма звучат взрывы, в небо поднимается облако дыма. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.
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Оккупанты пишут, что неподалеку от поселка Красногвардейское (между Джанкоем и Симферополем) идет детонация.
На опубликованных фото и видео можно заметить "гриб" дыма в небе.
По неподтвержденной информации, были атакованы вражеский аэродром или склад с боеприпасами.
Представители Москвы подтвердили удар по складу с БК, говорят о якобы "атаке беспилотников".
Также захватчики приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой-Симферополь "в целях безопасности".
- 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
- Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.
- Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.
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