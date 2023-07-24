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Крым. Недалеко от Джанкоя взрывы и детонация, поднимается огромный "гриб" — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 08:27
Крым. Недалеко от Джанкоя взрывы и детонация, поднимается огромный
Взрывы в Крыму (Фото: скриншот с видео)

В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма звучат взрывы, в небо поднимается облако дыма. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.

Оккупанты пишут, что неподалеку от поселка Красногвардейское (между Джанкоем и Симферополем) идет детонация.
На опубликованных фото и видео можно заметить "гриб" дыма в небе.
По неподтвержденной информации, были атакованы вражеский аэродром или склад с боеприпасами. 

Представители Москвы подтвердили удар по складу с БК, говорят о якобы "атаке беспилотников".

Также захватчики приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой-Симферополь "в целях безопасности". 

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымвзрывывременно оккупированные территории
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