Крым. Недалеко от Джанкоя взрывы и детонация, поднимается огромный "гриб" — фото, видео

В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма звучат взрывы, в небо поднимается облако дыма. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.

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Оккупанты пишут, что неподалеку от поселка Красногвардейское (между Джанкоем и Симферополем) идет детонация.

На опубликованных фото и видео можно заметить "гриб" дыма в небе.

По неподтвержденной информации, были атакованы вражеский аэродром или склад с боеприпасами.

Представители Москвы подтвердили удар по складу с БК, говорят о якобы "атаке беспилотников".

Также захватчики приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой-Симферополь "в целях безопасности".

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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