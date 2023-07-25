Резников: ВСУ продолжат атаковать Крым и Керченский мост. Нормальная и законная тактика

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, Крым и Крымский мост — это законные цели для Вооруженных Сил Украины, так как удары по ним снизят боеспособность россиян и помогут спасти жизни украинских воинов.

"Это нормальная тактика — разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", — сказал Резников.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост –



Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источникив СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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