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Крымский мост в дыму, звучат взрывы, оккупанты пишут про ракеты С-200 — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 13:35
Крымский мост в дыму, звучат взрывы, оккупанты пишут про ракеты С-200 — фото, видео - Фото
Дым над Крымский мостом

На Керченском мосту во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы, поднимаются клубы дыма. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.

После 13:00 в районе переправы прозвучали взрывы, над мостом поднялся дым в разных местах.

Оккупанты сообщили о перекрытии движения.

Поступает противоречивая информация — от учений россиян до очередной атаки дронами.

Также местные паблики писали о работе вражеской противовоздушной обороны, представители Москвы заявили, что якобы "сбили ракеты С-200" над мостом.

Похожая по хаотичности ситуация была месяц назад. 9 июля оккупанты сообщили, что отбили атаку на Керченский мост в светлое время суток. А уже 17 июля под утро произошла результативная атака — с обвалом пролетов.

Тогда главред Defense Express Олег Катков предполагал в комментарии LIGA.net, что 9 июля могла быть операция по разведке. Возможно, с применением ракет-приманок типа американских MALD, которые в современных версиях могут передавать координаты радиолокационных станций врага.

А 17 июля атака произошла по всем правилам — под утро, в темную часть суток, объяснял эксперт: "И она сразу результативна. Поэтому есть предположение, что атака 9 июля была разведкой позиций ПВО. А 17 июля — результат удачной разведки".

Дым над Крымский мостом

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Дмитрий Гриниченко
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