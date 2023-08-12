Крымский мост в дыму, звучат взрывы, оккупанты пишут про ракеты С-200 — фото, видео
На Керченском мосту во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы, поднимаются клубы дыма. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.
После 13:00 в районе переправы прозвучали взрывы, над мостом поднялся дым в разных местах.
Оккупанты сообщили о перекрытии движения.
Поступает противоречивая информация — от учений россиян до очередной атаки дронами.
Также местные паблики писали о работе вражеской противовоздушной обороны, представители Москвы заявили, что якобы "сбили ракеты С-200" над мостом.
Тогда главред Defense Express Олег Катков предполагал в комментарии LIGA.net, что 9 июля могла быть операция по разведке. Возможно, с применением ракет-приманок типа американских MALD, которые в современных версиях могут передавать координаты радиолокационных станций врага.
А 17 июля атака произошла по всем правилам — под утро, в темную часть суток, объяснял эксперт: "И она сразу результативна. Поэтому есть предположение, что атака 9 июля была разведкой позиций ПВО. А 17 июля — результат удачной разведки".
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 29 июля Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.
- 31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
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