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Удар по Чонгару: спутниковые снимки подтверждают повреждение моста

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 21:55
Удар по Чонгару: спутниковые снимки подтверждают повреждение моста - Фото
Фото - скриншот

Сравнение спутниковых снимков моста на Чонгарском перешейке показывает, что мост действительно поврежден. Видео со сравнением снимков опубликовал в Twitter OSINT-исследователь Хиденори Ватанаве.

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Исследователь соотнес спутниковые снимки моста от 24 и 30 июля и отметил поврежденный участок. Он также написал, что к северу от моста на снимке стоит поезд.  

Ранее сообщалось, что 29 июля 2023 года Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту. 

Чонгарский мост соединяет временно оккупированный Крым с Запорожской областью, где продолжается наступление ВСУ.

  • 22 июня ВСУ также нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.
Сергей Бережной
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