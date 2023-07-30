Удар по Чонгару: спутниковые снимки подтверждают повреждение моста

Сравнение спутниковых снимков моста на Чонгарском перешейке показывает, что мост действительно поврежден. Видео со сравнением снимков опубликовал в Twitter OSINT-исследователь Хиденори Ватанаве.

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Исследователь соотнес спутниковые снимки моста от 24 и 30 июля и отметил поврежденный участок. Он также написал, что к северу от моста на снимке стоит поезд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Ранее сообщалось, что 29 июля 2023 года Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.

Чонгарский мост соединяет временно оккупированный Крым с Запорожской областью, где продолжается наступление ВСУ.

22 июня ВСУ также нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

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