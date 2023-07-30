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Удар по Чонгару: супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 21:55
Удар по Чонгару: супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту - Фото
Фото - скриншот

Порівняння супутникових знімків мосту на Чонгарському перешийку показує, що міст справді пошкоджено. Відео з порівнянням знімків опублікував у Twitter OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве.

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Дослідник співвідніс супутникові знімки мосту від 24 та 30 липня та зазначив пошкоджену ділянку. Він також написав, що на північ від моста на знімку стоїть поїзд.

Раніше повідомлялося, що 29 липня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.

Чонгарський міст з'єднує тимчасово окупований Крим із Запорізькою областю, де продовжується наступ ЗСУ.

  • 22 червня ЗСУ також завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
Сергій Бережний
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