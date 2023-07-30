Удар по Чонгару: супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту

Порівняння супутникових знімків мосту на Чонгарському перешийку показує, що міст справді пошкоджено. Відео з порівнянням знімків опублікував у Twitter OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве.

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Дослідник співвідніс супутникові знімки мосту від 24 та 30 липня та зазначив пошкоджену ділянку. Він також написав, що на північ від моста на знімку стоїть поїзд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Раніше повідомлялося, що 29 липня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.

Чонгарський міст з'єднує тимчасово окупований Крим із Запорізькою областю, де продовжується наступ ЗСУ.

22 червня ЗСУ також завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

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