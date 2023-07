Удар по Чонгару: супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту

Порівняння супутникових знімків мосту на Чонгарському перешийку показує, що міст справді пошкоджено. Відео з порівнянням знімків опублікував у Twitter OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве.

Дослідник співвідніс супутникові знімки мосту від 24 та 30 липня та зазначив пошкоджену ділянку. Він також написав, що на північ від моста на знімку стоїть поїзд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc