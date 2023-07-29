Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту
29.07.2023, 21:52
Ілюстративне фото
Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту 29 липня 2023 року. Про це повідомляє офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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"Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", – йдеться у повідомленні.
Вранці окупанти писали, що їхня ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow, які "спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю та Кримом".
- Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні триває наступ Збройних Сил України.
- В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
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