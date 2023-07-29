Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту 29 липня 2023 року. Про це повідомляє офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", – йдеться у повідомленні.

Вранці окупанти писали, що їхня ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow, які "спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю та Кримом".

Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні триває наступ Збройних Сил України.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

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