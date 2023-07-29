Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту
29.07.2023, 21:52
Иллюстративное фото
Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту 29 июля 2023 года. Об этом сообщает официальная страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
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"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023", – говорится в сообщении.
Утром оккупанты писали, что их ПВО якобы сбила 12 ракет Storm Shadow, которые "попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом".
- Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. Через этот мост проходит дорога в Запорожскую область, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.
- В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.
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