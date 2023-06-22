ОК "Юг" о Чонгаре: Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на вопрос, как повлияет повреждение мостов в районе Чонгара на ход боевых действий на юге Украины, ответила, что логистика оккупантов "будет подорвана". Об этом она сказала в эфире телемарафона.

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"Еще во времена, когда формировалось освобождение правого берега, мы говорили, что мы помним о том, что работаем на освобождение Украины. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага, разрушаем то, что потом не позволит в таком состоянии врагу быть против нас", – отметила Гуменюк.

"То есть сейчас логистика будет подорвана, возможности пополнять ее будут минимизированы. И это влияет не только на моральное состояние врага, но и на физическое, материальное", – добавила она.

Бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, хорошо знающий Крым, потому что проживал там в прошлом, сказал в марафоне, что сейчас россияне будут вынуждены перемещать свои военные грузы через Армянск, а это увеличивает логистический путь минимум на 100 км.

"Жители юга Херсонской области хорошо знают, какие плохие дороги на юге области. Это значит, что военные грузовики врага будут вынуждены двигаться с небольшой скоростью и будут тратить кратно больше времени для поставки всего того, что необходимо для нужд оккупационного контингента, действующего на юге Запорожской области", – сказал он.

По словам Селезнева, "бавовна", которая ранее произошла в районе станции "Партизаны" и разрушила железнодорожные пути, еще больше усложнит логистику врага.

Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

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