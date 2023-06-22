Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОК "Юг" о Чонгаре: Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага

22.06.2023, 16:15
ОК
Скриншот с видео

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на вопрос, как повлияет повреждение мостов в районе Чонгара на ход боевых действий на юге Украины, ответила, что логистика оккупантов "будет подорвана". Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Еще во времена, когда формировалось освобождение правого берега, мы говорили, что мы помним о том, что работаем на освобождение Украины. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага, разрушаем то, что потом не позволит в таком состоянии врагу быть против нас", – отметила Гуменюк.

"То есть сейчас логистика будет подорвана, возможности пополнять ее будут минимизированы. И это влияет не только на моральное состояние врага, но и на физическое, материальное", – добавила она.

Бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, хорошо знающий Крым, потому что проживал там в прошлом, сказал в марафоне, что сейчас россияне будут вынуждены перемещать свои военные грузы через Армянск, а это увеличивает логистический путь минимум на 100 км.

"Жители юга Херсонской области хорошо знают, какие плохие дороги на юге области. Это значит, что военные грузовики врага будут вынуждены двигаться с небольшой скоростью и будут тратить кратно больше времени для поставки всего того, что необходимо для нужд оккупационного контингента, действующего на юге Запорожской области", – сказал он.

По словам Селезнева, "бавовна", которая ранее произошла в районе станции "Партизаны" и разрушила железнодорожные пути, еще больше усложнит логистику врага.

  • Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

Читайте также: Херсонский гауляйтер россиян грозит ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЧонгармостлогистикаОК Юг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 