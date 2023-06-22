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Чонгар. В сети появились кадры предположительно ракетного удара по мосту – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 13:45
Видео: соцсети
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В соцсетях появилось видео вероятного попадания ракеты в мост через Чонгарский пролив, произошедшего утром 22 июня.

Первым предварительные кадры попадания ракеты по Чонгарскому мосту опубликовал российский пропагандистский ресурс. LIGA.net не может проверить подлинность видео.

На ролике видно, как ракета летит в сторону моста, после чего происходит взрыв.

Оккупанты в Telegram опубликовали карту смены логистики более 100 единиц своего транспорта (по состоянию на 10:00 по киевскому времени) после "прилета" по мостам в Чонгаре. 

Фото: соцсети

Пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя удар по мостам, заявил, что обсуждать происходящее на временно оккупированных территориях будут после их освобождения, но добавил: "Продолжение следует".

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Смотрите также: Чонгар. Удар наносился по двум мостам в Крым — видео последствий прилета и карта

Милана Головань
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