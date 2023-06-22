В соцсетях появилось видео вероятного попадания ракеты в мост через Чонгарский пролив, произошедшего утром 22 июня.

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Первым предварительные кадры попадания ракеты по Чонгарскому мосту опубликовал российский пропагандистский ресурс. LIGA.net не может проверить подлинность видео.

На ролике видно, как ракета летит в сторону моста, после чего происходит взрыв.

Оккупанты в Telegram опубликовали карту смены логистики более 100 единиц своего транспорта (по состоянию на 10:00 по киевскому времени) после "прилета" по мостам в Чонгаре.

Пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя удар по мостам, заявил, что обсуждать происходящее на временно оккупированных территориях будут после их освобождения, но добавил: "Продолжение следует".

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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