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Чонгар. Удар наносился по двум мостам в Крым — видео последствий прилета и карта видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 09:40
Повреждения моста в Чонгаре (Фото: ресурс оккупантов)
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Утром 22 июня был нанесен удар по двум мостам в районе Чонгара, которые соединяют материковую часть Украины с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Россияне пишут, что удар был нанесен по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее. 
Мосты через Чонгарский пролив и Сиваш (Карта: googlemaps.com)

На публикуемых видео можно заметить пробоины в мостах.

Враг заявляет о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

В Крым на материк ведут дороги в районы Армянска и Чонгара. Последняя идет в направлении Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины. 

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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