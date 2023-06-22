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Чонгар. Кто-то нанес удар по мосту из Крыма. Оккупанты говорят про Storm Shadow: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 08:11
Чонгар. Кто-то нанес удар по мосту из Крыма. Оккупанты говорят про Storm Shadow: фото - Фото
Повреждения моста в Чонгаре (Фото: ресурс оккупантов)

По Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму был нанесен удар, оккупанты пишут о ракетах Storm Shadow. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Россияне пишут, что по мосту в Чонгаре был нанесен удар, движение по нему закрыто. 

Повреждено дорожное покрытие моста.

Судя по снимкам, которые публикуют ресурсы оккупантов, в переправе образовались сквозные пробоины. 

Повреждения моста в Чонгаре (Фото: ресурс оккупантов)

Также есть неподтвержденная информация о повреждении нескольких мостов между Крымом и материковой частью Украины. Враг пишет о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

В Крым на материк ведут дороги в районы Армянска и Чонгара. Последняя идет в направлении Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины. 

Чонгар (Карта: googlemaps.com)

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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