Чонгар. Кто-то нанес удар по мосту из Крыма. Оккупанты говорят про Storm Shadow: фото

По Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму был нанесен удар, оккупанты пишут о ракетах Storm Shadow. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

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Россияне пишут, что по мосту в Чонгаре был нанесен удар, движение по нему закрыто.

Повреждено дорожное покрытие моста.

Судя по снимкам, которые публикуют ресурсы оккупантов, в переправе образовались сквозные пробоины.

Также есть неподтвержденная информация о повреждении нескольких мостов между Крымом и материковой частью Украины. Враг пишет о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

В Крым на материк ведут дороги в районы Армянска и Чонгара. Последняя идет в направлении Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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