Чонгар. Кто-то нанес удар по мосту из Крыма. Оккупанты говорят про Storm Shadow: фото
По Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму был нанесен удар, оккупанты пишут о ракетах Storm Shadow. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.
Россияне пишут, что по мосту в Чонгаре был нанесен удар, движение по нему закрыто.
Повреждено дорожное покрытие моста.
Судя по снимкам, которые публикуют ресурсы оккупантов, в переправе образовались сквозные пробоины.
Также есть неподтвержденная информация о повреждении нескольких мостов между Крымом и материковой частью Украины. Враг пишет о якобы ударе ракетами Storm Shadow.
В Крым на материк ведут дороги в районы Армянска и Чонгара. Последняя идет в направлении Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.
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