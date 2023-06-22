Чонгар. Хтось завдав удару по мосту з Криму. Окупанти говорять про Storm Shadow: фото
По Чонгарському мосту у тимчасово окупованому Криму було завдано удару, окупанти пишуть про ракети Storm Shadow. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.
Росіяни пишуть, що по мосту в Чонгарі було завдано удару, рух по ньому закрито.
Пошкоджено дорожнє покриття мосту.
Судячи зі знімків, що публікують ресурси окупантів, у переправі утворилися наскрізні пробоїни.
Також є непідтверджена інформація про пошкодження кількох мостів між Кримом та материковою частиною України. Ворог пише про нібито удар ракетами Storm Shadow.
У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.
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