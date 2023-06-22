Чонгар. Хтось завдав удару по мосту з Криму. Окупанти говорять про Storm Shadow: фото

По Чонгарському мосту у тимчасово окупованому Криму було завдано удару, окупанти пишуть про ракети Storm Shadow. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що по мосту в Чонгарі було завдано удару, рух по ньому закрито.

Пошкоджено дорожнє покриття мосту.

Судячи зі знімків, що публікують ресурси окупантів, у переправі утворилися наскрізні пробоїни.

Також є непідтверджена інформація про пошкодження кількох мостів між Кримом та материковою частиною України. Ворог пише про нібито удар ракетами Storm Shadow.

У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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