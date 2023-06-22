RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чонгар. Хтось завдав удару по мосту з Криму. Окупанти говорять про Storm Shadow: фото

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 08:11
Чонгар. Хтось завдав удару по мосту з Криму. Окупанти говорять про Storm Shadow: фото - Фото
Пошкодження мосту в Чонгарі (Фото: ресурс окупантів)

По Чонгарському мосту у тимчасово окупованому Криму було завдано удару, окупанти пишуть про ракети Storm Shadow. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Росіяни пишуть, що по мосту в Чонгарі було завдано удару, рух по ньому закрито.

Пошкоджено дорожнє покриття мосту.

Судячи зі знімків, що публікують ресурси окупантів, у переправі утворилися наскрізні пробоїни.

Пошкодження мосту в Чонгарі (Фото: ресурс окупантів)

Також є непідтверджена інформація про пошкодження кількох мостів між Кримом та материковою частиною України. Ворог пише про нібито удар ракетами Storm Shadow.

У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

Чонгар (Карта: googlemaps.com)

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнанаступтимчасово окуповані територіїЧонгарракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 