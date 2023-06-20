Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що головного удару наступу Збройних Сил України в Запорізькій області ще не сталося. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, на кількох напрямках південної ділянки фронту йде наступ Сил оборони.

"Усе відбувається за планом військових, є певні просування. Ворог просто так не здаватиме позиції, тривають запеклі бої", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що з'явилася інформація про масове мінування полів та мирних населених пунктів росіянами – цивільних про це не попереджають.

"Ми поступово рухаємося вперед, вигризаємо кожен метр землі. Людям хочеться, щоб було як у кіно, у житті так не буде. Війна – це інша ситуація, ми просуватимемося поступово, зі складностями та шаленим опором. Військові виконують завдання. Головний удар ще попереду, безумовно", – резюмувала заступниця міністра.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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