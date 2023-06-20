Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що головного удару наступу Збройних Сил України в Запорізькій області ще не сталося. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.
За її словами, на кількох напрямках південної ділянки фронту йде наступ Сил оборони.
"Усе відбувається за планом військових, є певні просування. Ворог просто так не здаватиме позиції, тривають запеклі бої", – сказала Маляр.
Вона зазначила, що з'явилася інформація про масове мінування полів та мирних населених пунктів росіянами – цивільних про це не попереджають.
"Ми поступово рухаємося вперед, вигризаємо кожен метр землі. Людям хочеться, щоб було як у кіно, у житті так не буде. Війна – це інша ситуація, ми просуватимемося поступово, зі складностями та шаленим опором. Військові виконують завдання. Головний удар ще попереду, безумовно", – резюмувала заступниця міністра.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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