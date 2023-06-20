Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что главный удар наступления Вооруженных Сил Украины в Запорожской области еще не произошел. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, на нескольких направлениях южного участка фронта идет наступление Сил обороны.

"Все происходит по плану военных, есть определенные продвижения. Враг сдавать позиции просто так не будет, идут ожесточенные бои", – сказала Маляр.

Она отметила, что появилась информация о массовом минировании полей и мирных населенных пунктов россиянами – гражданских об этом не предупреждают.

"Мы постепенно двигаемся вперед, выгрызаем каждый метр земли. Людям хочется, чтобы было как в кино, в жизни так не будет. Война – это другая ситуация, мы будем продвигаться постепенно, со сложностями и бешеным сопротивлением. Военные выполняют задачи. Главный удар еще впереди, безусловно", – резюмировала замминистра.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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