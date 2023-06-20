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Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:44
Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди - Фото
Артиллерия ВСУ (фото: EPA)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что главный удар наступления Вооруженных Сил Украины в Запорожской области еще не произошел. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на нескольких направлениях южного участка фронта идет наступление Сил обороны. 

"Все происходит по плану военных, есть определенные продвижения. Враг сдавать позиции просто так не будет, идут ожесточенные бои", – сказала Маляр.

Она отметила, что появилась информация о массовом минировании полей и мирных населенных пунктов россиянами – гражданских об этом не предупреждают. 

"Мы постепенно двигаемся вперед, выгрызаем каждый метр земли. Людям хочется, чтобы было как в кино, в жизни так не будет. Война – это другая ситуация, мы будем продвигаться постепенно, со сложностями и бешеным сопротивлением. Военные выполняют задачи. Главный удар еще впереди, безусловно", – резюмировала замминистра.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Смотрите также: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области – видео

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьминоборонынаступлениеАнна Маляр
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